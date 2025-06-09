ХОВА передала захисникам Харківщини військове обладнання

ХОВА передала українським захисникам нову партію сучасного технологічного обладнання.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Передали два пеленгатори «Квертус», три засоби радіоелектронної боротьби «Дамба».

Також передали комплект приладів від «Диких Шершнів»:

три наземні станції;три повітряні носії «Королева Шершнів»;60 перехоплювачів повітряних цілей «Перевертень» (день і ніч).

Захисники отримали комплекс БпАК Shulika Kupol mod 2:

20 БпЛА, модифікація ніч/тепловізор;дві наземні станції – системи керування і запуску.

Обладнання допоможе ефективніше виявляти та приглушувати ворожі сигнали, знищувати повітряні цілі, зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости