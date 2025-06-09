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Антиміграційна політика Трампа: у Лос-Анджелесі зростає напруга через протести

Антиміграційна політика Трампа: у Лос-Анджелесі зростає напруга через протести

Напруженість, пов’язана з протестами в Лос-Анджелесі, загострилася 8 червня, коли тисячі протестувальників вийшли на вулиці, виступаючи проти антиміграційної політики адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Протести продовжилися, попри рішення Трампа розгорнути підрозділи Національної гвардії в Лос-Анджелесі, незважаючи на заперечення проти такого кроку з боку місцевої влади.

Протести проти рейдів, які проводять федеральні агенти з метою затримання нелегальних іммігрантів, тривали в Лос-Анджелесі вже третій день. Десятки людей затримали.

Військовослужбовці Нацгвардії були розгорнуті спеціально для захисту федеральних будівель, включаючи центр утримання в центрі міста, де зосередилися протестувальники.

Як пишуть американські ЗМІ, залучення військ стало першим випадком за десятиліття, коли Національна гвардія була залучена без запиту губернатора.

Учасники мітингу вийшли на вулиці, багато з них несли мексиканські прапори та плакати з написами, що засуджують імміграційну владу США. Поліція оголосила мітинги «незаконними зібраннями», застосувала сльозогінний газ і гумові кулі.

Білий дім повідомив, що Трамп підписав президентський меморандум про відправлення до Лос-Анджелеса підрозділів Національної гвардії «для наведення порядку і ліквідації беззаконня, якому дозволили вкоренитися».

Голова Пентагону Піт Геґсет заявив, що підрозділи морської піхоти, що базуються на базі Кемп-Пендлтон, приведені в стан підвищеної бойової готовності.

Агентство Телевидения Новости

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