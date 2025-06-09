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На Харківщині вранці електропотяг збив неповнолітнього: його ушпиталено

На Харківщині вранці електропотяг збив неповнолітнього: його ушпиталено

На Харківщині поліція встановлює обставини травмування неповнолітнього електропотягом.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

17-річного хлопця з травмами доставлено до реанімаційного відділення лікарні.

Встановлено, що подія сталася 9 червня близько 08:10 на перегоні Мерефа – Ордівка Харківського району. Пасажирський приміський електропотяг сполученням «Харків – Берестин» здійснив наїзд на пішохода.

За попередньою інформацією, юнак йшов у напрямку руху потяга на близькій відстані від залізничної колії, ймовірно, у навушниках. Машиніст подав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости

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