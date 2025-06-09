Відбувся новий обмін полоненими: важкопоранені, поранені та молодші 25 років

Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями.

Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець.

Обмін відбувся згідно з домовленостями у Стамбулі.

Додому повертається перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

«Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення», – зазначив Лубінець.

За його словами, це воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО. Є повернуті Захисники Морської піхоти України, Десантно-штурмових військ. А також є ті оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі.

Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.

Агентство Телевидения Новости