Відбувся новий обмін полоненими: важкопоранені, поранені та молодші 25 років
Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями.
Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець.
Обмін відбувся згідно з домовленостями у Стамбулі.
Додому повертається перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.
«Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення», – зазначив Лубінець.
За його словами, це воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО. Є повернуті Захисники Морської піхоти України, Десантно-штурмових військ. А також є ті оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі.
Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.