Онлайн-оплати штрафів у Резерв+: як це буде працювати

До кінця червня в застосунку «Резерв+» з’явиться нова функція — можливість онлайн-оплати штрафів за порушення правил військового обліку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю DOU, пише Судово-юридична газета.

«Це буде одне з цифрових досягнень року. Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків. Це сильно зменшить навантаження на операторів ТЦК. Плануємо запуститися у кінці червня», — зазначила Черногоренко.

Як це буде працювати:

У застосунку вже зараз відображається повідомлення про порушення — червона стрічка з написом «схоже, у вас проблеми з військовим обліком».З’явиться новий блок із деталізацією причин — наприклад, «не з’явився на оповіщення» або «не пройшов ВЛК».Якщо є порушення, у користувача з’явиться кнопка «сплатити штраф».При натисканні на неї буде вікно з можливістю добровільної сплати штрафу зі знижкою 50%.Користувач перевіряє дані, підписує автоматично сформовану заяву, яка надсилається до ТЦК та СП.Після опрацювання виноситься постанова, і тоді можна здійснити оплату через платіжну систему.Квитанція про сплату зберігатиметься в реєстрі «Оберіг».

Повідомляється, що на першому етапі функція охоплюватиме лише штрафи за несвоєчасне оновлення даних. Згодом буде додано інші категорії порушень.

Агентство Телевидения Новости