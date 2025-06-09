Де точаться бої на Харківщині: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 9.06.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, від початку доби вже зафіксовано 88 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку українські захисники зупинили три атаки агресора в районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Липового та в напрямку Ольгівки. Наразі триває два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Білої Гори та Курдюмівки, ще одне боєзіткнення триває.

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