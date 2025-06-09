У Харкові жінка вигнала матір з квартири: поліція надала пенсіонерці допомогу

До Харківського РУП № 2 від літньої жінки надійшло повідомлення про вчинення домашнього насилля.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На вулиці поліцейські виявили 77-річну жінку. Вона повідомила, що 59-річна донька, яка перебуває в стані алкогольного сп’яніння, вигнала її з квартири та не пускає додому. Працівники поліції разом з жінкою піднялися до квартири, але двері ніхто не відчинив.

Потрапити до житла не вдалося, розповіли у поліції.

Близьких родичів, знайомих, до яких могла звернутись потерпіла по допомогу, або іншого місця для проживання вона не мала.

Поліцейські супроводили жінку на службовому автомобілі до Центру надання допомоги постраждалим від насильства, який є спеціалізованою службою підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства або жорстокого поводження.

Агентство Телевидения Новости