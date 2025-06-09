У Харкові водолази дістали з води тіло чоловіка, який потонув напередодні
У Харкові водолази ДСНС дістали з води тіло потопельника.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
9 червня після доби пошуків водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України відшукали та дістали з води тіло потопельника.
Ним виявився 56-річний чоловік, яких на очах у свідків пірнув з човна та пішов під воду.
Нагадаємо, подія трапилась 8 червня у Харкові на пляжі «Акважур» Журавлівського водосховища.
За словами охоронця, відпочивальник стрибнув з човна у воду та не виплив на поверхню.
Обставини події встановлюються правоохоронцями.