У Харкові водолази дістали з води тіло чоловіка, який потонув напередодні

У Харкові водолази ДСНС дістали з води тіло потопельника.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

9 червня після доби пошуків водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України відшукали та дістали з води тіло потопельника.

Ним виявився 56-річний чоловік, яких на очах у свідків пірнув з човна та пішов під воду.

Нагадаємо, подія трапилась 8 червня у Харкові на пляжі «Акважур» Журавлівського водосховища.

За словами охоронця, відпочивальник стрибнув з човна у воду та не виплив на поверхню.

Обставини події встановлюються правоохоронцями.

Агентство Телевидения Новости