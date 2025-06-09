На Харківщині за п’ять місяців сталося понад тисячу ДТП, загинуло 43 людини

З початку 2025 року на території Харківської області сталося 1014 дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зазначається, що 236 ДТП – з постраждалими, внаслідок яких 43 людини загинули, 316 отримали травми.

Серед основних причин аварій – перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції, порушення правил проїзду перехресть.

За участю пішоходів сталося 48 ДТП, у яких загинуло 15 осіб, 34 отримали травми, розказали у поліції.

У поточному році у результаті аварій постраждала 51 дитина, ще 2 дитини загинули.

У поліції наголошують, – «будьте уважні на дорозі, не перевищуйте швидкісний режим, дотримуйтеся дистанції, переходьте дорогу лише в дозволених місцях, будьте уважні за кермом та на вулиці».

Агентство Телевидения Новости