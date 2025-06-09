Шестеро працівників підприємства, яке атакували рашисти напередодні, можуть бути під завалами

У ніч на 8 червня по Харкову було завдано масованого авіаудару.

Про це повідомляє начальник ГУ ДСНС у Харківській області Артем Астахов.

За його словами, внаслідок удару по підприємству у Київському районі Харкова сталися пожежі у чотирьох виробничих будівлях.

З-під завалів було врятовано двох людей. Для їх евакуації із задимленої зони, рятувальники надали їм маски апаратів захисту органів дихання.

Під час рятувальної операції стався обвал будівлі, внаслідок чого постраждав співробітник ДСНС.

За словами Астахова, під завалами можуть знаходитися шестеро людей.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Залучено 98 рятувальників.

Агентство Телевидения Новости