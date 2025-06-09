Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:41
Просмотров: 79

Ізраїль передав Україні системи Patriot, які раніше отримав від США

Ізраїль передав Україні системи Patriot, які раніше отримав від США

Системи Patriot, які перебували на захисті повітряного простору Ізраїлю, тепер перебувають в Україні.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, повідомляє Українська правда.

«Є, наприклад, система, яку дуже добре знають тут в Україні, – система Patriot, яка врятувала нас колись на початку 90-х, коли була перша війна в Персидській затоці. Тоді ми отримали від Сполучених Штатів системи Patriot. І, до речі, ці системи зараз знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодилися передати їх Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили, але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це неправда», – сказав Бродський.

У травні 2024 року повідомлялося, що армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) відмовляється від використання американських систем протиповітряної оборони Patriot. Тоді стало відомо, що їх замінять зброєю з більш досконалими технологіями.

У травні 2025-го видання The New York Times написало, що система Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена в Україну після модернізації.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 