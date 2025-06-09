Ізраїль передав Україні системи Patriot, які раніше отримав від США

Системи Patriot, які перебували на захисті повітряного простору Ізраїлю, тепер перебувають в Україні.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, повідомляє Українська правда.

«Є, наприклад, система, яку дуже добре знають тут в Україні, – система Patriot, яка врятувала нас колись на початку 90-х, коли була перша війна в Персидській затоці. Тоді ми отримали від Сполучених Штатів системи Patriot. І, до речі, ці системи зараз знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодилися передати їх Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили, але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це неправда», – сказав Бродський.

У травні 2024 року повідомлялося, що армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) відмовляється від використання американських систем протиповітряної оборони Patriot. Тоді стало відомо, що їх замінять зброєю з більш досконалими технологіями.

У травні 2025-го видання The New York Times написало, що система Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена в Україну після модернізації.

Агентство Телевидения Новости