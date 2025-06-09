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09.06.2025 22:13
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У Куп’янську внаслідок обстрілу поранено пенсіонера, пошкоджено будинки

У Куп’янську внаслідок обстрілу поранено пенсіонера, пошкоджено будинки

За даними слідства, 9 червня орієнтовно об 11:00 збройні сили рф здійснили артилерійський обстріл селища Купʼянськ-Вузловий.

Горіли приватні домоволодіння, без постраждалих, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Також сьогодні близько 14:35 російська армія вдарила і по місту Купʼянськ. 72-річний чоловік дістав поранення. У населеному пункті пошкоджено будинки.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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