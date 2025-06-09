09.06.2025 22:08
Просмотров: 58
На Харківщині при будівництві фортифікацій підірвався трактор, постраждали двоє чоловіків
У селі Циркуни Харківського району 9 червня близько 18:00 стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі.
Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності.
Вибух пролунав під час будівництва фортифікаційних споруд.
Унаслідок вибуху травмовано двох чоловіків – 58 та 20 років. Обох доправили до обласної клінічної лікарні.
Центр координації протимінної діяльності закликає мешканців бути максимально обережними, особливо під час робіт на відкритій місцевості.