На Харківщині при будівництві фортифікацій підірвався трактор, постраждали двоє чоловіків

У селі Циркуни Харківського району 9 червня близько 18:00 стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності.

Вибух пролунав під час будівництва фортифікаційних споруд.

Унаслідок вибуху травмовано двох чоловіків – 58 та 20 років. Обох доправили до обласної клінічної лікарні.

Центр координації протимінної діяльності закликає мешканців бути максимально обережними, особливо під час робіт на відкритій місцевості.

Агентство Телевидения Новости