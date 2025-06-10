На Харківщині внаслідок атаки безпілотника постраждав поліцейський
З 9 по 10 червня під ударами окупантів перебували Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони Харківської області. Проти мирного населення окупанти застосували ракети, керовані авіабомби та безпілотники.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Через удари росіян пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та автомобілі.
Внаслідок ворожого обстрілу у місті Куп’янськ загинув цивільний чоловік.
На околицях селища Борівське внаслідок ворожого обстрілу БпЛА «Ланцет-3» поранено поліцейського.
У місті Дергачі зазнав травм 57-річний чоловік. Його доставили до медичного закладу.
У Харківському районі підірвалися на вибуховому пристрої двоє чоловіків 1967 та 2004 років народження.