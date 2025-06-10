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На Харківщині внаслідок атаки безпілотника постраждав поліцейський

На Харківщині внаслідок атаки безпілотника постраждав поліцейський

З 9 по 10 червня під ударами окупантів перебували Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони Харківської області. Проти мирного населення окупанти застосували ракети, керовані авіабомби та безпілотники. 

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Через удари росіян пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та автомобілі.

Внаслідок ворожого обстрілу у місті Куп’янськ загинув цивільний чоловік.

На околицях селища Борівське внаслідок ворожого обстрілу БпЛА «Ланцет-3» поранено поліцейського.

У місті Дергачі зазнав травм 57-річний чоловік. Його доставили до медичного закладу.

У Харківському районі підірвалися на вибуховому пристрої двоє чоловіків 1967 та 2004 років народження.

Агентство Телевидения Новости

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