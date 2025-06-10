Нацгвардійці розбили бліндаж, склад БК та штурмову групу окупантів на Харківщині

Оператори БпЛА 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф» виявили та вразили кілька цілей ворога на Харківщині.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

В одному із селищ аеророзвідка зафіксувала вцілілий бліндаж, у якому перебували двоє російських військових. Один FPV-дрон повністю зруйнував укриття, поховавши під завалами обох окупантів.

Поблизу іншого населеного пункту гвардійці виявили штурмову групу противника. Після спостереження та вибору моменту український дрон знищив двох штурмовиків, інші росіяни були змушені відступити.

В третьому випадку було знищено польовий склад боєкомплекту. Після удару дрона по напівзруйнованій будівлі відбулась серія вторинних детонацій, що, за оцінкою гвардійців, підтвердило наявність БК у приміщенні.

Останній епізод стався, коли окупанти намагалися переміститися на мотоциклі між позиціями. FPV-дрон влучив по цілі: одного військового ліквідовано разом із транспортом, ще двоє дістали поранення.

Агентство Телевидения Новости