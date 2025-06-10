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Рятувальники Харківщини ліквідували 21 пожежа в екосистемах за добу

Рятувальники Харківщини ліквідували 21 пожежа в екосистемах за добу

Протягом останньої доби на території Харківської області зареєстровано 21 випадок пожеж у природних екосистемах, загальна площа яких склала понад 7 гектарів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіла суха трава, чагарники та залишки рослинності.

До ліквідації загорянь було залучено особовий склад ДСНС, а також вогнеборці місцевих та добровільних пожежних команд, які ліквідували наслідки загорянь. 

Агентство Телевидения Новости

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