Рятувальники Харківщини ліквідували 21 пожежа в екосистемах за добу

Протягом останньої доби на території Харківської області зареєстровано 21 випадок пожеж у природних екосистемах, загальна площа яких склала понад 7 гектарів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіла суха трава, чагарники та залишки рослинності.

До ліквідації загорянь було залучено особовий склад ДСНС, а також вогнеборці місцевих та добровільних пожежних команд, які ліквідували наслідки загорянь.

Агентство Телевидения Новости