Харків’янина засудили до 11 років за жорстоке вбивство товариша

Суд у Харкові визнав винним 49-річного чоловіка в умисному вбивстві свого знайомого. За побиття до смерті товариша він проведе за ґратами 11 років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що 4 грудня 2017 року раніше неодноразово судимий чоловік вбив свого товариша. Чоловіки, які знали один одного близько 20 років, разом вживали алкогольні напої у квартирі, розташованій по проспекту Байрона в Харкові (колишня Героїв Сталінграда). Між ними виник конфлікт, і в ході сварки гість став бити господаря помешкання. Зловмисник завдав потерпілому не менше ніж 73 ударів, від чого той помер на місці. Усвідомивши це, вбивця покинув місце злочину.

Уже наступного дня зловмисника затримали. На суд він очікував, перебуваючи під вартою.

Під час судового розгляду чоловік зазначив, що визнає вину, але лише тому, що не може довести зворотне. Він наголосив, що в момент вбивства перебував у гостях в іншого знайомого, але так і не зміг пояснити, де та у кого.

Суд визнав винним 49-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости