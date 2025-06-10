Закликала до створення «буферних зон» та коригувала обстріли: у Харкові затримали агентку рф

Служба безпеки затримала у Харкові агентку фсб, яка коригувала повітряні атаки рф. Місцева безробітна потрапила у поле зору окупантів, коли закликала у соцмережах до створення в Україні так званих «буферних зон».

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Після вербування через Telegram зрадниці передали список геолокацій, які «потрібно було перевірити і дати детальний опис». Агентка встановила, що за координатами розміщувалися підрозділи Сил оборони та почала розвідувати їхню кількість і технічне оснащення.

Співробітники СБУ викрили зрадницю одразу після її вербування, після чого Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку і телефон із доказами роботи на фсб. Крім того, ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки, коли вона публічно поширювала тези кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости