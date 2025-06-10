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У лісах Ізюмщині рятувальники ліквідовують вісім пожеж після обстрілів
Станом на 10 червня на Харківщині триває ліквідація восьми лісових пожеж на території Ізюмського району. На місцях працюють рятувальники.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Вогонь охопив площу 144 га, усі вісім пожеж локалізовані. Причина загоряння – російські обстріли.
Підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісгоспів продовжують ліквідовувати пожежі у Борівському лісництві Ізюмського району області, поблизу селищ Борова та сіл Новоплатонівка і Підлиман.