У лісах Ізюмщині рятувальники ліквідовують вісім пожеж після обстрілів

Станом на 10 червня на Харківщині триває ліквідація восьми лісових пожеж на території Ізюмського району. На місцях працюють рятувальники.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вогонь охопив площу 144 га, усі вісім пожеж локалізовані. Причина загоряння – російські обстріли.

Підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісгоспів продовжують ліквідовувати пожежі у Борівському лісництві Ізюмського району області, поблизу селищ Борова та сіл Новоплатонівка і Підлиман.

Агентство Телевидения Новости