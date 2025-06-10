Напад на поліцейського та військового ТЦК під Харковом: поліція затримала чоловіка з дружиною

9 червня в селищі Безлюдівка Харківського району екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль. Водій, 48-річний місцевий житель, перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На місце прибули представники територіального центру комплектування. Під час спроби затримати громадянина для з’ясування обставин він почав поводитися агресивно.

«Він завдав ударів дерев’яною палицею поліцейському та представнику ТЦК. До нападу долучилася й дружина чоловіка – вона вдарила поліцейського каменем по голові», – йдеться в повідомленні.

Поліцейський зазнав травми голови та був госпіталізований до Харківської обласної клінічної лікарні.

Нападника затримали на місці, а його дружину – пізніше в селі Костянтівка Чугуївського району.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Обох фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости