Без води у середу залишиться частина Індустріального району Харкова

У середу, 11 червня, через ремонтні роботи відключать воду частині Індустріального району.

Про це повідомляє Харківводоканал.

У зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на обладнанні насосної станції та водопровідних мережах, тимчасово з 08:00 до 21:00 11 червня буде припинено водопостачання деяких вулиць Індустріального району, обмежених селищами Докучаєва, Докучаєвське, м/р Горизонт-1, Горизонт-2, м/р 759, 759-а, 761 Роганським промвузлом.

Водопостачання мешканців мікрорайону Шарикового – на зниженому тиску, зазначають комунальники.

Адреси відключень на офіційному сайті КП «Харківводоканал».

У Харківводоканалі повідомляють, що на час проведення робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства за адресами: бульвар Дмитра Антоновича, 11, пр. Героїв Харкова, 304, вул. 92-ї Бригади, 25, 44.

Агентство Телевидения Новости