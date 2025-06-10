Вранці окупанти завдали авіаудару по селу Цупівка на Харківщині (фото)

Сьогодні, близько 10:40 російська авіація вдарила двома КАБами по Цупівці.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його словами, влучання прийшлися по району щільної приватної забудови, унаслідок чого пошкоджень зазнали щонайменше 10 приватних будинків, два з яких майже повністю зруйновані.

Також були пошкоджено дві цивільні автівки, колодязь, господарчі споруди, локальну мережу газогону, лінію електропередачі та оптоволоконну лінію інтернету.

Без постраждалих, зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости