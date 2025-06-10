Внаслідок атаки російського дрона на Харківщині поранено чоловіка

Мирний мешканець дістав поранення внаслідок атаки російського дрона по Купʼянщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у селі Вільхуватка Купʼянського району 10 червня орієнтовно о 12:00 FPV-дрон ворога поцілив по території приватного домоволодіння: пошкоджено будинок.

Отримав поранення 38-річний чоловік.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости