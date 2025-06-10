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Внаслідок атаки російського дрона на Харківщині поранено чоловіка

Внаслідок атаки російського дрона на Харківщині поранено чоловіка

Мирний мешканець дістав поранення внаслідок атаки російського дрона по Купʼянщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у селі Вільхуватка Купʼянського району 10 червня орієнтовно о 12:00 FPV-дрон ворога поцілив по території приватного домоволодіння: пошкоджено будинок.

Отримав поранення 38-річний чоловік.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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