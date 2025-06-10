Дев’ятеро людей загинули внаслідок стрілянини в одній зі шкіл Австрії

В австрійському містечку Грац сталася стрілянина в місцевій школі. Щонайменше десять осіб, включно з імовірним нападником, загинули.

Про це заявила мер міста Ельке Кар, яку цитує Der Standard, повідомляє «Європейська правда».

Як зазначено, окрім стрілка серед загиблих – семеро учнів та одна доросла особа.

Кар назвала стрілянину в школі «жахливою трагедією».

Район навколо школи, де сталася стрілянина, був оточений, громадський транспорт був перенаправлений. Всі вулиці навколо школи охоронялися озброєними поліцейськими.

Жителів закликали уникати району навколо навчального закладу та дотримуватися вказівок сил безпеки на місці події.

Агентство Телевидения Новости