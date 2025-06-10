Харків’янин-рецидивіст отримав вирок: викрадав велосипеди

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 45-річного чоловіка у серії крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Йому призначено покарання у виді 5 років 7 місяців позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що з кінця жовтня 2024 року по початок лютого 2025 року чоловік, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, вчинив ще близько 20 злочинів.

Встановлено, що зловмисник «спеціалізувався» на крадіжках велосипедів, а одного разу викрав будівельні інструменти з майданчика під сходами багатоповерхового будинку. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, складає понад 100 тис. гривень.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок ухвалив Київський районний суд Харкова. Вирок набрав законної сили.

Агентство Телевидения Новости