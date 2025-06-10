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У Харкові затримали чиновницю міськради: вимагала за свою роботу 1000 доларів США

У Харкові затримали чиновницю міськради: вимагала за свою роботу 1000 доларів США

У Харкові поліція затримала посадовицю міської ради за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

49-річну головну спеціалістку-юрисконсультку Департаменту служб у справах дітей підозрюють у вимаганні 1000 доларів США та одержанні неправомірної вигоди за сприяння в позбавленні одного з батьків батьківських прав, а також у визначенні місця проживання дитини.

Жінку викрили  9 червня у Харкові під час передачі другої частини неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснює відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури, оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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