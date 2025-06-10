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У ДСНС показали як розшукують людей під завалами зруйнованого 7 червня підприємства у Харкові
Тривають аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Київському районі міста після російського удару 7 червня.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України.
Внаслідок масованої атаки сталися значні руйнування та пожежі в чотирьох виробничих будівлях. Під час робіт стався обвал конструкцій, розповіли рятувальники.
Як повідомляє пресслужба, на місці працюють 2 кінологічні розрахунки МЦШР ДСНС України.
Рятувальники разом із чотирилапими помічниками шукають людей, які можуть залишатися під завалами.