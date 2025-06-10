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На Харківщині розшукали водія, який збив жінку та залишив місце ДТП

На Харківщині розшукали водія, який збив жінку та залишив місце ДТП

Поліція встановила водія, який збив жінку у центрі міста Валки й залишив місце ДТП.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

9 червня працівники поліції ВП № 1 (м. Валки) Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області викрили чоловіка, який на автодорозі «Харків-Київ-Довжанський» у місті Валки збив 62-річну жінку та залишив місце події.

За даним фактом слідчі відділення поліції №1 Богодухівського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Вже за кілька годин поліцейські встановили, що до злочину причетний 49-річний чоловік.

В селищі Пісочин поліцейські провели обшук в домоволодінні, де виявили та вилучили мотоцикл YAMAHA, на якому пересувався правопорушник.

 

Агентство Телевидения Новости

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