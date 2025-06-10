Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:43
Просмотров: 56

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янському районі Харківщини одна людина загинула, троє постраждали

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янському районі Харківщини одна людина загинула, троє постраждали

Поліція документує наслідки ворожих обстрілів у Куп’янському районі Харківщини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

10 червня ворог скинув на місто Куп’янськ авіаційну бомбу ФАБ-500. Пошкоджено понад 30 приватних будинків. Внаслідок удару загинув 70-річний чоловік.

Постраждали двоє цивільних 68 та 38 років, зазначили у поліції.

У селі Вільхуватка через удар FPV-дрону дістав тілесних ушкоджень чоловік.  Його доставили до медичного закладу.

На місця прильотів виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та криміналісти.За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 