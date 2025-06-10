Внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янському районі Харківщини одна людина загинула, троє постраждали

Поліція документує наслідки ворожих обстрілів у Куп’янському районі Харківщини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

10 червня ворог скинув на місто Куп’янськ авіаційну бомбу ФАБ-500. Пошкоджено понад 30 приватних будинків. Внаслідок удару загинув 70-річний чоловік.

Постраждали двоє цивільних 68 та 38 років, зазначили у поліції.

У селі Вільхуватка через удар FPV-дрону дістав тілесних ушкоджень чоловік. Його доставили до медичного закладу.

На місця прильотів виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та криміналісти.За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости