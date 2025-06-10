Де на Харківщині тривають бої: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 10.06.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 123 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в напрямку Липців.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог десять разів йшов вперед на позиції ЗСУ в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Зелений Гай, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку сьогодні розпочиналось 16 боєзіткнень, п’ять з яких триває дотепер. Ворог атакував у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Греківка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні дев’ять атак, вісім з яких українські воїни вже успішно зупинили. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили дві атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в бік Білої Гори. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

Агентство Телевидения Новости