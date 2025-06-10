Небажані наслідки вживання алкоголю: у Харкові затримали дівчину, яка вдарила поліцейського склянкою по голові

Поліцейські Харкова затримали нападницю, яка завдала патрульному тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Подія сталась 8 червня у квартирі по вулиці 92-Бригади, де дівчина 19 років та її 23-річний хлопець, гучно себе поводили.

Вночі до поліції звернулась сусідка, якій вони заважали відпочивати. На місце події прибули патрульні поліцейські та виявили двох молодих людей на підпитку, які зухвало себе поводили. Раптово дівчина вдарила одного з поліцейських склянкою по голові.

Постраждалого доставили до медичного закладу, розказали у поліції.

Того ж дня порушницю затримали в порядку статті 208 КПК України. Їй повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

10 червня суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Агентство Телевидения Новости