На Харківщині обовʼязкову евакуацію населення планують у Шевченківській громаді
У зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами Куп’янського району в Харківській ОВА ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію населення з семи населених пунктів Шевченківської громади.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Йдеться про населені пункти Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка.
«Загалом плануємо вивезти в безпечні місця 181 дитину», – зазначив Синєгубов.
За його словами, усі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги.