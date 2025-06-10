На Харківщині обовʼязкову евакуацію населення планують у Шевченківській громаді

У зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами Куп’янського району в Харківській ОВА ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію населення з семи населених пунктів Шевченківської громади.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Йдеться про населені пункти Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка.

«Загалом плануємо вивезти в безпечні місця 181 дитину», – зазначив Синєгубов.

За його словами, усі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги.

Агентство Телевидения Новости