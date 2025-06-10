Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:03
Просмотров: 31

Відбувся новий обмін полоненими: Україна повернула першу групу важкопоранених та тяжкохворих

Відбувся новий обмін полоненими: Україна повернула першу групу важкопоранених та тяжкохворих

10 червня 2025 року відбувся перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених та поранених воїнів.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«В рамках домовленостей у Стамбулі, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто з російської неволі групу Захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям», – зазначають у Координаційному штабі.

Зазначається, що серед визволених сьогодні Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Окрім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів.

«Усі звільнені сьогодні Оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз», – йдеться у повідомленні.

Як розказали у Координаційному штабі, повернуті Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 