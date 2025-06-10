Відбувся новий обмін полоненими: Україна повернула першу групу важкопоранених та тяжкохворих

10 червня 2025 року відбувся перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених та поранених воїнів.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«В рамках домовленостей у Стамбулі, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто з російської неволі групу Захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям», – зазначають у Координаційному штабі.

Зазначається, що серед визволених сьогодні Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Окрім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів.

«Усі звільнені сьогодні Оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз», – йдеться у повідомленні.

Як розказали у Координаційному штабі, повернуті Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.

Агентство Телевидения Новости