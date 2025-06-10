На Харківщині місцеві самовільно відгородили ділянку біля водойми: поліція відреагувала

За фактом самовільного будівництва у селі Височинівка Зміївської громади поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП 9 червня від мешканців села.

Громадяни заявили, що місцеві мешканці встановила деревʼяну огорожу, чим створили перешкоду у відвідуванні берегової зони, тобто самовільно захопила земельну ділянку в санітарній зоні, зазначають у поліції.

За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Поліція проводить необхідні слідчі дії для встановлення обставин події та притягнення винних до відповідальності.

Агентство Телевидения Новости