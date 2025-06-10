Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:14
Просмотров: 41

Серед звільнених полонених є восьмеро захисників з Харківщини, – Синєгубов

Серед звільнених полонених є восьмеро захисників з Харківщини, – Синєгубов

Сьогодні в межах нового етапу обміну полоненими в Україну повернулися важкопоранені та поранені воїни.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Серед них – восьмеро захисників із Харківщини: жителі Харкова, Мерефи, Чугуївського району.

«Попереду на них чекає лікування, реабілітація. Та головне – наші хлопці вдома», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні відбувся перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених та поранених воїнів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 