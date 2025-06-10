Серед звільнених полонених є восьмеро захисників з Харківщини, – Синєгубов

Сьогодні в межах нового етапу обміну полоненими в Україну повернулися важкопоранені та поранені воїни.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Серед них – восьмеро захисників із Харківщини: жителі Харкова, Мерефи, Чугуївського району.

«Попереду на них чекає лікування, реабілітація. Та головне – наші хлопці вдома», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні відбувся перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених та поранених воїнів.

Агентство Телевидения Новости