По Харкову за 10 хвилин влучили 17 БпЛА: дані прокуратури

11 червня у період з 00:30 до 00:40 російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Росіяни застосували для атаки щонайменше 17 БпЛА, попередньо, «Герань-2». Влучання зафіксовані по приватних та багатоквартирних будинках і підприємствах. Стались пожежі. Внаслідок атаки також пошкоджено магазини, кіоски, автомобілі, тролейбуси.

Загинули двоє людей: 66-річний чоловік та 47-річна жінка. Ще 60 людей, серед яких девʼятеро дітей, дістали травми різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости