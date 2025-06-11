На Харківщині попрощаються з бійцем, що загинув під Нью-Йорком

У Печенізькій громаді повідомили про загибель військовослужбовця, який майже рік вважався зниклим безвісти. Євген Сагімбаєв загинув у серпні 2024 року на Донеччині.

Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

Євген Сагімбаєв служив стрільцем-санітаром 2 штурмового відділення 1 штурмового взводу 1 штурмової роти військової частини А4862.

Військовий загинув 4 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Його смерть було підтверджено лише нещодавно – за результатами експертизи ДНК.

Захисникові було 40 років.

Агентство Телевидения Новости