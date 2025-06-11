Під обстрілами за добу перебували вісім населених пунктів Харківщини

З 10 по 11 червня ударів зазнали Харків та сім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, 65 постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули двоє людей, постраждали 60, з них дев’ятеро дітей віком від 2 до 15 років.У селі Цупівка Дергачівської громади постраждали 61-річний і 65-річний чоловіки.У селі Вільхуватка постраждав 38-річний чоловік.У Куп’янську зазнали поранень 47-річний і 68-річний чоловіки.

Окупанти атакували 15 БпЛА «Герань-2» Слобідський та Основ’янський райони Харкова. Для ударів по Харківщині росіяни застосували 13 КАБів, 15 БпЛА «Герань-2», два БпЛА «Молнія» та два FPV-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, три приватні будинки, 13 автомобілів, завод;у Харківському районі в селах Цупівка та Болибоки пошкоджено вісім приватних будинків та два автомобілі;у Куп’янську та населених пунктах Куп’янського району Вільхуватка, Великий Бурлук та Куп’янськ-Вузловий пошкоджено 40 приватних будинків, три автомобілі, гараж.

Агентство Телевидения Новости