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З’явилося відео смертельної ДТП на окружній дорозі у Харкові

З’явилося відео смертельної ДТП на окружній дорозі у Харкові

У вівторок, близько 14:00, на окружній дорозі у Харкові неподалік ресторану «Берлога» у сміттєвоз на повній швидкості врізався мікроавтобус Volkswagen Transporter, який рухався в попутному напрямку.

Відео ДТП публікують у соцмережах.

На місці працювали ДСНС, поліція та медики. Відомо про двох загиблих водія та пасажира мікроавтобуса.

Офіційної інформації щодо причин зіткнення поки немає.

Фото: Telegram @cto_kharkov

Агентство Телевидения Новости

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