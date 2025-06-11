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У лікарні в Харкові помер постраждалий внаслідок нічної російської атаки

У лікарні в Харкові помер постраждалий внаслідок нічної російської атаки

У Харкові збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки на місто російських БпЛА 11 червня. В лікарні помер чоловік, госпіталізований з важкими травмами.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками», – йдеться в повідомленні.

Станом на зараз кількість загиблих зросла до трьох людей. Ще 59 постраждали.

За даними ОВА, у Харкові зафіксовано влучання 15 російських БпЛА, за даними правоохоронців, безпілотників було 17. Влучання зафіксовані у Слобідському та Основʼянському районах по приватних та багатоквартирних будинках та підприємствах. Внаслідок атаки пошкоджено також магазини, кіоски, автомобілі, тролейбуси.

Агентство Телевидения Новости

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