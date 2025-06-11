СБУ показала ексклюзивні кадри операції «Павутина»: як українські дрони знищували авіацію рф

Служба безпеки України оприлюднила відео підготовки та реалізації спецоперації «Павутина», за результатами якої вдалося уразити 41 військовий літак одразу на чотирьох російських аеродромах.

Як повідомили в СБУ, ця спецоперація стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури.

Спочатку СБУ переправила до росії FPV-дрони, а згодом – модульні деревʼяні будинки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

«Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація рф», – наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф: «Олєнья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая». Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки «Павутина», перевищує 7 мільярдів доларів.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.

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