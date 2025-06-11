Окупанти вдарили по Куп’янську авіабомбами ФАБ-500 та ФАБ-1500: фото з місця

11 червня близько 3:30 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по місту Купʼянськ Харківської області. Попередньо, ворог застосував ФАБ-500 та 1500 з УМПК.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено понад 80 житлових будинків, господарчі споруди, дитячий садок, станцію та автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.

Без постраждалих.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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