Житель Харківщини обіцяв вплинути на сервісний центр МВС та обіцяв посвідчення водія за 1300 євро

На Харківщині викрили 65-річного чоловіка, який за 1300 євро обіцяв «домовитись» про водійське посвідчення без навчання й іспитів. За свої «послуги» він отримав грошовий переказ у 8400 гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, ділок запропонував громадянину «допомогу» у складанні іспитів для отримання посвідчення водія категорії «В» в обхід законної процедури.

«Замість того, щоб пояснити офіційний порядок проходження навчання та складання іспитів, чоловік озвучив альтернативу – гарантоване отримання посвідчення за умови сплати 1300 євро», – розповіли в прокуратурі.

Ділок запевнив, що має вплив на службових осіб регіонального сервісного центру МВС і може домовитись про позитивний результат без участі в навчальному процесі.

Під час особистої зустрічі 7 травня у Харкові фігурант навмисно створив перешкоду: повідомив, що старе водійське посвідчення нібито не було вчасно здане до уповноважених органів, тому чоловіка не допустять до іспиту. Цю проблему зловмисник одразу запропонував вирішити – звісно, за окрему плату.

Як «аванс» він запросив 200 доларів. Зважаючи на відсутність коштів у чоловіка, запропонував «допомогти» грошима зі своїх особистих коштів – але з обов’язковою умовою повернення на банківську картку.

Вже наступного дня громадянин перерахував 8400 гривень зловмиснику. Цей переказ став фактичним підтвердженням спроби отримання неправомірної вигоди.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 65-річному чоловіку за фактом прийняття обіцянки, одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Агентство Телевидения Новости