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Україна повернула тіла 1212 полеглих захисників
Сьогодні, 11 червня, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 загиблих захисників.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед повернених “на щиті” оборонців полеглі з:
Курщини;Харківщини;Луганщини;Донеччини;Запорізької області;Херсонщини.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.