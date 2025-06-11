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Україна повернула тіла 1212 полеглих захисників

Україна повернула тіла 1212 полеглих захисників

Сьогодні, 11 червня, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 загиблих захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених “на щиті” оборонців полеглі з:

Курщини;⁠Харківщини;Луганщини;Донеччини;Запорізької області;Херсонщини.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Агентство Телевидения Новости

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