Вже 64 постраждалих внаслідок нічної атаки на Харків: поліція оновила дані

Кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу Харкова 11 червня зросла до трьох – від важких травм у лікарні помер 65-річний чоловік. Також вже відомо про 64 постраждалих.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У середу вночі військові рф масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Пошкоджено тролейбусне депо, приватні будинки та кілька багатоквартирних житлових будинків. В оселях громадян зайнялися пожежі. Також горіли автомобілі, дитячий майданчик.

На місці загинули 65-річний чоловік та 47-річна жінка. Вранці у лікарні помер ще один постраждалий – 65-річний чоловік. Різних травм зазнали 64 харків’янина, серед яких дев’ятеро дітей від двох до 15 років.

За фактом воєнних злочинів слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости