Вже 64 постраждалих внаслідок нічної атаки на Харків: поліція оновила дані
Кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу Харкова 11 червня зросла до трьох – від важких травм у лікарні помер 65-річний чоловік. Також вже відомо про 64 постраждалих.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
У середу вночі військові рф масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Пошкоджено тролейбусне депо, приватні будинки та кілька багатоквартирних житлових будинків. В оселях громадян зайнялися пожежі. Також горіли автомобілі, дитячий майданчик.
На місці загинули 65-річний чоловік та 47-річна жінка. Вранці у лікарні помер ще один постраждалий – 65-річний чоловік. Різних травм зазнали 64 харків’янина, серед яких дев’ятеро дітей від двох до 15 років.
За фактом воєнних злочинів слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.