«Я схопила свою дитину – і ми побігли в коридор»: харків’янка про нічну атаку дронів

Дванадцятеро людей шпиталізовані після нічної російської атаки на Харків 11 червня. Серед постраждалих троє дітей: двох, 13 та 15 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 59-річна жінка перебуває у реанімації у вкрай важкому стані.

Мам, не переживай, сиди, просто сиди. Тут нормально, не хвилюйся.

У середу близько опівночі російська армія завдала по Харкову масованого удару безпілотниками. Ольга розповідає, що її тринадцятирічна донька досі не може оговтатись від нічного жахіття.

Ольга Кравець, мешканка пошкодженого будинку

З нею зараз все добре. Ми звернулися до швидкої допомоги, щоб їй надали заспокійливе, бо вона дуже переживала і досі сидить переживає. Спочатку я перебувала у своїй кімнаті і почула звук «шахеда». Я схопила дитину і ми одразу пішли до коридору. Дуже злякалися, бо їх було дуже багато.

Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський.

Спартак Борисенко, начальник управління Харківської обласної прокуратури

З метою завдання ударів російські війська використали близько 17 БпЛА «Герань-2». Внаслідок атаки пошкоджені цивільні багатоквартирні будинки, приватні будинки, а також комунальні підприємства та підприємства міста.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

На місці ще тривають роботи з ліквідації наслідків і під завалами можуть ще перебувати люди. Під прицілом ворога опинилися виключно цивільні підприємства – це бізнес, житлові будинки, спальні райони. Внаслідок цього страждає велика кількість людей.

Внаслідок атаки окупантів на Харків двоє людей загинули на місці – 66-річний чоловік та 47-річна жінка. Вранці помер 65-річний чоловік, якого доставили до лікарні з обширними опіками. Загалом постраждали 59 людей. Кількох мешканців вдалося врятувати з охоплених вогнем осель.





Агентство Телевидения Новости