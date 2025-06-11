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Ще одне тіло знайшли під завалами на підприємстві Харкова, яке обстріляли 7 червня
У Харкові знайшли ще одне тіло на підприємстві, яке атакувала армія рашистів 7 червня.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Одне тіло, знайдене вчора на підприємстві у Київському районі, вже деблоковано. Знайдено ще одне – тривають роботи з його деблокування», – зазначив Терехов.
За його словами, під завалами можуть знаходитися ще тіла людей, що загинули від терористичного обстрілу Харкова у ніч проти 7 червня.
Пошукова операція триває.