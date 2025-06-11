У Харкові комунальники усувають наслідки нічної атаки окупантів: пошкоджено 93 будівлі
У Слобідському та Основ’янському районах продовжують усувати наслідки нічної атаки.
Про це повідомляє міськрада.
Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, станом на зараз зафіксовано пошкодження 93 будівель. У трьох будинках пошкоджено конструктивні елементи.
Загалом вибито понад 1,4 тис. вікон та 376 балконних склінь, а також пошкоджено 25 дверей та 16 покрівель. Крім того, обірвано вісім дротів вуличного освітлення та пошкоджено щонайменше 30 дерев, зазначають у міськраді.
Комунальні служби усувають наслідки атаки: закривають контури, прибирають уламки, габаритне сміття та пошкоджені дерева. Крім того, на місцях обстрілів працюють фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують будинки та консультують мешканців щодо отримання компенсацій за програмою «єВідновлення».