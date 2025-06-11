У Харкові комунальники усувають наслідки нічної атаки окупантів: пошкоджено 93 будівлі

У Слобідському та Основ’янському районах продовжують усувати наслідки нічної атаки.

Про це повідомляє міськрада.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, станом на зараз зафіксовано пошкодження 93 будівель. У трьох будинках пошкоджено конструктивні елементи.

Загалом вибито понад 1,4 тис. вікон та 376 балконних склінь, а також пошкоджено 25 дверей та 16 покрівель. Крім того, обірвано вісім дротів вуличного освітлення та пошкоджено щонайменше 30 дерев, зазначають у міськраді.

Комунальні служби усувають наслідки атаки: закривають контури, прибирають уламки, габаритне сміття та пошкоджені дерева. Крім того, на місцях обстрілів працюють фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують будинки та консультують мешканців щодо отримання компенсацій за програмою «єВідновлення».

Агентство Телевидения Новости