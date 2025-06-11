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Допомагав окупантам розграбовувати українські підприємства: засуджено жителя Харківщини

Допомагав окупантам розграбовувати українські підприємства: засуджено жителя Харківщини

Служба безпеки України зібрала неспростовні докази вини ще одного ворожого поплічника. Злочинець добровільно співпрацював з російськими загарбниками.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Засуджений – 41-річний житель міста Вовчанськ, який на початку повномасштабного вторгнення залишився на тимчасово окупованій території та почав допомагати військовослужбовцям рф.

Судом встановлено, що чоловік брав активну участь в організації матеріального забезпечення окупаційних військ. Зокрема, він допомагав викрадати продовольчі товари й сировину з місцевих підприємств – зі складських приміщень мʼясопереробного виробництва та з аграрного господарства. Частину награбованої продукції зловмисник передавав окупантам для потреб російської армії.

Крім того, він разом із росіянами здійснив пограбування військового об’єкта, а саме складського приміщення підрозділу Національної гвардії, де розміщувалося озброєння та інші матеріальні ресурси. Частину викрадених речей було передано на підтримку збройних формувань держави-агресора. Іншу частину окупанти дозволили реалізувати серед населення у м. Вовчанськ.

Встановлено, що засуджений діяв за власною ініціативою з метою завдання шкоди державній безпеці України. Його визнано винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України як пособництво державі-агресору в умовах воєнного стану – тобто умисні дії, спрямовані на надання матеріальної допомоги окупаційним формуванням рф, що підривають національну безпеку України.

На підставі доказової бази, зібраної Службою безпеки, суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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