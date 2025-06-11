У Харкові постраждалий внаслідок атаки БпЛА співав гімн України під завалами: патрульні показали відео

Унаслідок нічної атаки російських БпЛА на Харків 11 червня загинули троє людей, понад 60 дістали поранення. Серед постраждалих – дев’ятеро дітей.

Відео перших хвилин після ворожої атаки опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції в патрульній поліції України Олексій Білошицький.

Поліцейські були серед перших на місці удару та продовжують працювати в зруйнованих районах міста.

Під час ліквідації наслідків патрульні рятували мешканців з-під завалів і гасили пожежі.

Один із постраждалих, перебуваючи під уламками, співав гімн України.

Агентство Телевидения Новости